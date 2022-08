Záchranáři po záplavách v Kentucky hledají stovky pohřešovaných. Práce ztíží vlna veder

Ze zaplaveného domu vyvedl na poslední chvíli zatím neznámý muž taky osmadevadesátiletou babičku s rodinou. Nejméně 37 lidí ale zemřelo. Jejich těla silný proud často odnesl kilometry daleko. V ohrožení života se někdy ocitli i ti, kteří vyrazili jiným na pomoc.

„Teď je to jen o hledání pohřešovaných. Zavolají nám, že se nemohou dovolat tomu a tomu. My tam vyrazíme a snažíme se ho najít,“ uvedl záchranář Gary Hanner. „Myslím, že to nejhorší nás teprve čeká, pokud nedokážeme vyčistit silnice a dostat se k lidem,“ popsal přeživší Zach Hall.

Vlnu veder znásobí vysoká vlhkost

Úřady mluví o stovkách pohřešovaných. Voda strhla v jediném okrese na čtyři desítky mostů, neprůjezdná zůstává řada silnic. S odříznutými oblastmi chybí jakékoli spojení, zůstávají bez elektřiny i mobilního signálu.

Tisíce zachráněných živel úplně připravil o domov. Ti, co měli větší štěstí, už začali uklízet a počítat škody. „Všechno je úplně zničené. Nepoškozená zůstala jen kostra domu,“ popsal Michael Bowen z Huntingtonu.

Kde je to možné, pomáhá armáda i dobrovolníci. Veškeré práce ale má dál komplikovat počasí. Silné přívalové deště vystřídá vedro, ještě vystupňované vysokou vlhkostí. Úřady proto zřídily aspoň osm klimatizovaných center, kde se lidé můžou ochladit.