Kabinet izraelského premiéra Bennetta vládne rok. Kvůli odchodu poslankyň ale hrozí rozpad vlády

Novela narazila

Novela však překvapivě narazila, protože ačkoliv má podporu parlamentu, pravicová opozice v čele s bývalým premiérem Netanjahuem ji svými hlasy nepodpořila. Koaliční poslankyně za stranu Merec Ghaída Rináví Zuábíová navíc informovala koalici, že i při případném opakovaném hlasování bude hlasovat proti tomuto zákonu. Tento postoj je ale zcela nepřípustný pro pravicové křídlo koalice. Kneset tak zažil dokonce strkanici mezi koaličními poslanci.

„Ukázalo se, že ta koalice opravdu nemá většinu, protože oba poslanci z vládní koalice hlasovali proti zákonu, takže zákon spadl pod stůl,“ podotýká Borek.

Nynější situace tak podle Borka odráží to, co ukazují průzkumy posledních let – totiž to, že izraelská společnost je rozdělena. „Je to obrovské klišé, ale v Izraeli to platí možná trochu více, protože má až do dokonalosti dotaženou fragmentaci politického spektra,“ míní Borek. Nachází se tam totiž různorodé společenské, politické a hodnotové tábory, které spolu podle Borka jen těžko dokážou komunikovat – mají různé priority.

Je tu tak možnost, že by se parlament prostou většinou 61 poslanců vyslovil pro ukončení volebního období a rozpuštění parlamentu. Jeden ze spojenců premiéra Naftaliho Bennetta přednedávnem řekl, že vláda má na to, že se udrží další měsíc, osmdesátiprocentní šanci.