Nejvyšší soud USA rozhodne o budoucnosti potratů. Ovlivní miliony žen, volbami ale možná nezahýbe

Už tři týdny před budovou amerického nejvyššího soudu v hlavním městě Washingtonu protestují dva znesvářené tábory. Na transparentech první skupiny jsou hesla jako „Moje tělo, moje volba“, „Potrat je lidské právo“ nebo „Nikdy víc!“. Z nápisů těch druhých zase zaznívá „Potrat je vražda“, „Pro život“ či „Modlete se za konec potratů“. Kulisu tomuto střetu dvou nesmiřitelných skupin tvoří přes dva metry vysoký drátěný plot, který masu lidí od budovy dělí.

Odkaz Zastánci práva na potrat ve Spojených státech vyšli demonstrovat

Je to už poněkolikáté za poslední dva roky, co budovu jedné z klíčových federálních institucí obrostla podobná bariéra. Už počátkem loňského roku vztyčily úřady bariéru kolem Kongresu, a to v souvislosti s výtržnostmi po zvolení Joe Bidena prezidentem země. Podporovatelé tehdy ještě úřadujícího Donalda Trumpa vtrhli do budovy Kongresu. Preventivně plot Kongres ohraničil i letos v březnu kvůli obavám, že by se podobný scénář mohl opakovat při projevu Joea Bidena o stavu Unie před zákonodárci. Nálady veřejnosti v aktuálním případě zjitřil vývoj v ideovém sporu, který štěpí americkou politiku už desítky let. Počátkem května zveřejnil server Politico předběžnou verzi rozhodnutí nejvyššího soudu. Podle něj po téměř padesáti letech tribunál velmi pravděpodobně zruší ústavou garantované právo žen na interrupci.

Zjištění serveru Politico nemá doposud v dějinách země obdoby, nikdy se nestalo, že by zdi tribunálu opustil takřka kompletní koncept připravovaného rozsudku. Reakce veřejnosti byla takřka okamžitá. Před nejvyšším soudem se začaly shromažďovat stovky a tisíce lidí, které zrušení téměř padesátiletého precedentu pobouřilo. Zanedlouho se přidali i demonstranti z opačné strany ideové barikády.

K rozhodnutí nejvyššího soudu se záhy vyjádřil i prezident Joe Biden, podle něhož jde o zásadní útok na práva žen. Dodal, že by se podle něj konzervativci nemuseli zastavit jen u tématu interrupcí. Podle opozičních republikánů jde – mimo jiné – naopak o předzvěst vítězství v letitém boji za právo jednotlivých států proti federální vládě a za ochranu nenarozených dětí. Co by znamenalo zrušení precedentu Roe vs. Wade? Proč budí mezi Američany tento soudní verdikt takové emoce? A jak vůbec došlo k tomu, že po téměř půl století nejvyšší soud nejspíše přepíše svoje dřívější rozhodnutí? Pojem Roe vs. Wade odkazuje na verdikt Nejvyššího soudu USA ve stejnojmenné kauze, jíž se věnoval počátkem 70. let minulého století. Soud tehdy svým rozhodnutím garantoval všem Američankám ústavní právo na přístup k přerušení těhotenství, a to ve všech 50 státech USA. Sedm z devíti soudců tehdy rozhodlo o tom, že potraty jsou soukromou záležitostí žen a stát by do ní neměl zasahovat.

Fakta Precedent Roe vs. Wade Precedent Roe vs. Wade Případ Nejvyššího soudu Spojených států amerických, který se týkal zákazu interrupce. Podle rozhodnutí soudu většina tehdejších protiinterrupčních zákonů porušovala právo na soukromí podle 14. dodatku ústavy. Soud uvedl, že jednotlivé státy nesmějí zakázat provádění potratů ve fázi těhotenství, kdy plod ještě není schopen přežít mimo dělohu. Fakticky rozhodnutí vyústilo v povolení interrupcí na celém území USA. Vyvolalo ale také debatu o tom, zda nebo do jaké míry by měly být potraty legální a kdo by měl rozhodovat o jejich legalitě.

Většina z padesátky států do té doby ženám interrupce neumožňovala. A tam, kde tato možnost k dispozici přeci jen byla, ji podmiňovali krajními okolnostmi, jako ohrožení zdraví matky, znásilnění nebo incest.

Zrušení tohoto verdiktu by neznamenalo okamžitý zákaz potratů v celých USA. Otevřelo by ale dveře tomu, aby si úpravu pravidel týkajících se interrupcí řešil každý stát sám prostřednictvím vlastních zákonů. Faktem přitom je, že už třináct států stihlo přijmout normy, takzvané trigger laws, které by zásadním způsobem omezily přístup žen k tomuto zákroku velmi záhy poté, co by soud vyřkl verdikt. V dalších státech zase stále platí zákony, které rozsudek Roe vs. Wade před půl stoletím v podstatě „zmrazil“. Pokud by pak nejvyšší soud skutečně precedent zrušil, znovu by začaly platit. U celkem 26 států, včetně výše zmíněných, lze podle některých odhadů v brzké době očekávat výrazné zpřísnění pravidel. Politické probuzení konzervativní Ameriky Rozsudek v kauze Roe vs. Wade už v roce 1973 vzbudil vlnu nevole mezi sociálně konzervativními voliči, zejména z řad amerických křesťanů. Ti se začali po době bouřlivých změn v 60. letech, kdy padala letitá tabu a společnost se velmi liberalizovala, hlásit o slovo v celonárodní politice. Konzervativní část společnosti totiž vnímala rapidní změny s nevolí. „Protestantští kazatelé jako Jerry Falwell v té době spojili síly s katolíky, kteří s potraty nesouhlasili po celou dobu. Do té doby nebyli příliš politicky aktivní, ale právě činnost kazatelů tyto síly poprvé přiměla k tomu změnit přístup k politickému aktivismu. Vzniklo široké hnutí, které spojovalo kritiky z jejich pohledu amorálního vývoje společnosti,“ vysvětluje počátky protipotratového hnutí v zemi amerikanistka Lucie Kýrová z Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií FSV UK.