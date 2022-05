Zastánci práva na potrat ve Spojených státech vyšli demonstrovat

Na začátku května uniklo na veřejnost stanovisko nejvyššího soudu, které naznačovalo, že soud vrátí otázku legálnosti potratů do kompetencí jednotlivých států USA.

Pokud se tak stane, alespoň ve dvaceti z nich by procedury byly záhy buď zcela zakázané, anebo povolené jen ve výjimečných případech. Oficiálně bude stanovisko zveřejněno v červnu, řada států kontrolovaných Republikánskou stranou nicméně už před očekávaným verdiktem přijímá nebo přijala přísné restrikce, včetně zákazů potratů bez výjimek pro těhotenství vzešlá ze znásilnění a incestu.

Vliv na volby do Kongresu

„Je to téma, které je schopné ovlivnit letošní volby do Kongresu v USA,“ říká zpravodaj ČT ve Spojených státech David Miřejovský s tím, že toto téma má potenciál vyhnat do ulic obrovské množství lidí. „A sází na to v současné chvíli vládnoucí demokraté, jim předběžné průzkumy veřejného mínění nedávají příliš velké šance na to, aby udrželi většinu v obou komorách Kongresu. Cítí, že je to téma, které dokáže zaktivizovat obrovské množství jejich voličů a přivést je nejen do ulic, ale i k volbám. Měli by hlasovat pro liberální kandidáty, tedy jejich kandidáty,“ vysvětluje Miřejovský.