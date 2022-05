Válka mění německou politickou krajinu. Scholzovi sociální demokraté ztrácejí na konzervativce

Protiletadlová zbraň Gepard nese jméno nejrychlejší šelmy světa. Její cesta na Ukrajinu se ale protahuje. „Je to přesně to, co Ukrajina potřebuje, aby zajistila svůj vzdušný prostor,“ uvedla k dodávkám německá spolková ministryně obrany Christine Lambrechtová už na konci dubna.

Stejným směrem nespěchá ani ten, kdo předání zbraní Ukrajině podepsal. Kancléř Olaf Schoz usedl v pondělí večer v televizním studiu za jeden stůl se zástupci občanů. Znovu přitom odmítl, že by se v nejbližší době vydal na Ukrajinu. „Nechci se zařadit mezi další, kteří tam přijeli a hned zase odjeli, jen aby se nechali vyfotit. Musí jí o konkrétní věci a ty se zase musí pečlivě připravit,“ uvedl Scholz.

Sociálním demokratům nepomohlo ani přímé zapojení kancléře do předvolební kampaně. „Výsledky voleb nenaplnily naše očekávání. Chtěli jsme být nejsilnější stranou. To se nám nepodařilo,“ řekl volební lídr SPD v Severním Porýní-Vestfálsku Thomas Kutschaty. Právě tato spolková země přitom odráží náladu voličů nejlépe, nyní přeje hlavně konzervativcům z CDU.

CDU vyhrála volby také o týden dřív ve Šlesvicku-Holštýnsku. Tamější volební lídr a zemský premiér Daniel Günther se po pěti letech opět radoval z vítězství. Sociální demokraty poráží CDU i v celoněmeckých průzkumech, a to i díky jasné podpoře Ukrajiny.

Jeden z nejznámějších německých sociologů ale varuje, že v budoucnu se nálady veřejnosti mohou změnit. „Čím více se debata točí kolem dodávek těžkých zbraní, tím menší je podpora veřejnosti,“ uvedl sociolog Peter Matuschek.

Také analytička Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzana Lizcová upozornila, že asi jen polovina Němců podporuje dodávku těžkých zbraní na Ukrajinu. „Kolem dvou třetin Němců se obává toho, že by se mohl válečný konflikt rozšířit a že by do něj Německo mohlo být zataženo,“ uvedla v Horizontu ČT24.

Lizcová: Válka SPD vnitřně štěpí

Podstatná část veřejnosti tak Scholzův zdrženlivý postup oceňuje a volební porážky podle Lizcové spíš poukazují na kancléřovy chyby v komunikaci. „Své kroky velmi málo vysvětluje,“ přiblížila.

SPD v minulosti také inklinovala k mírnějímu postoji vůči Rusku. To se po začátku války sice změnilo, neznamená to však, že celá sociální demokracie podporuje bezvýhradně Ukrajinu, právě například dodávkami těžkých zbraní, poukázala analytička. „Strana je celkově rozpolcená, velmi opatrná v přístupu, jaký by mělo Německo ke konfliktu zaujmout,“ řekla.