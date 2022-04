Putin věří vlastní propagandě, internet nepoužívá, říká polská znalkyně Kremlu

Co se nyní děje v Kremlu? Odpovídá hodnocení toho, co se odehrává na Ukrajině, ze strany Vladimira Putina a jeho nejužšího okruhu oficiálním prohlášením, tedy že vše jde podle plánu?

Oni velmi dobře vědí, že to tak není, že by šlo vše v souladu s plánem. Ale jelikož lež je základem ruských informací – v informačním prostoru v ruské televizi není ani slovo pravdy –, tak svou prohru, která je pro nás zvenčí samozřejmá, prezentují jako vítězství. A Putin? K našemu obrovskému údivu nevyužívá jiné informační zdroje, jako je třeba internet, a vychází pouze z toho, co mu přinášejí úředníci, kteří jsou na něm závislí. A to je celé to neštěstí.

Je video ze setkání Putina s ministrem obrany Sergejem Šojguem podstatné? Objevilo se hodně spekulací o tom, jak na něm Vladimir Putin působí.

Putin vypadá jako k smrti vyděšený člověk. Ale mě spíše udivuje to, že Sergej Šojgu, který má za sebou dva podivné infarkty, tady sedí a hovoří pouze on. Putin mu naslouchá, není to on, kdo se ujímá slova, ale je to Šojgu. Mohlo se v ruské televizi objevit, co mu vlastně říká, zda mu říká pravdu o strašlivých zločinech, které se dějí? Nemohlo.

Takže bez ohledu na to, jak divně se chová Putin a že se objevil Šojgu, je pro mě nejdůležitější to, že dochází k předávání další vlny lží ruským televizním divákům. Podrobováni jsou už dlouhé roky, byla jsem 14 let korespondentkou v Rusku, takže vím, jak to je. Ti lidé jsou podrobováni šílenému vymývání mozku, o jakém se v Česku nebo Polsku lidem ani nesnilo.

Kremlin releases footage showing Putin meeting Defence Min Shoigu. In the video (not clear from when), Putin congratulates Shoigu for the "successful" "liberation" of Mariupol, orders him to cancel the storming of the steelworks in order to "protect the lives" of Russian soldiers pic.twitter.com/OvYkx8qdJr — Will Vernon (@BBCWillVernon) April 21, 2022

Jedna ze zásadních otázek okolo invaze je, jestli měl Putin všechny informace k tomu, aby mohl udělat to zásadní rozhodnutí, anebo jestli se lži dostávaly i k němu od jeho nejbližších. Co vidíte jako pravděpodobnější? Věděl všechno, jak to na Ukrajině vypadá?

Samozřejmě, že informace neměl, jisté je, že dostával pouze ty, které požadoval. Je prokázáno, že už mnoho let Putin nevyužívá jiné informační zdroje než ty, které má pod svojí kontrolou, takže to je uzavřený informační kruh. Putin odstřihnul televizi, hlavní sdělovací prostředek, od objektivních zpráv. Je naplněna lžemi a ty jsou předávány i Putinovi jako pravda.

Je potřeba se zeptat, co se děje s myslí prezidenta Ruska, který nechce využívat informační zdroje, které využívají všichni ostatní státníci. Kdyby chtěl znát pravdu, mohl by kliknout na BBC nebo CNN, nemluvě o jiných televizích. Ale on to nedělá, protože je obklopen lidmi, kteří mu jsou podřízení. On si je podřídil a oni se ho obrovsky bojí.