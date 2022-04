Německo otálí s posláním těžké techniky na Ukrajinu. Podle diplomata politici cítí tlak i z médií

Těžké zbraně Kyjev nutně potřebuje pro rozhodující fázi bitvy o Donbas. Berlín ale s dodávkami této techniky do napadené země váhá. „Musíme udělat všechno pro to, abychom se vyhnuli konfrontaci mezi NATO a vysoce vyzbrojenou jadernou supervelmocí, jako je Rusko. Dělám vše pro to, abych zabránil eskalaci, která by vedla k třetí světové válce,“ cituje list Spiegel německého kancléře Olafa Scholze.

Německo je pod palbou kritiky za to, že Ukrajině nepomáhá více a poskytnutí těžkých zbraní odkládá. Kancléř Scholz se hájí i tím, že německá armáda čelí nedostatku výstroje pro své současné mírové mise ve světě. Tlak se na něj stupňuje nejen z Bruselu, ale zesiluje i na domácí politické půdě.

„Je to chyba kancléře. Olaf Scholz šlape na brzdu. Je zřejmé, že zbraně nechce poslat, a tím na sebe klade obrovskou zodpovědnost. Je to zátěž pro celé Německo. Scholz nepomáhá Ukrajině tak, jak by to šlo,“ uvedl místopředseda poslanecké frakce CDU/CSU ve Spolkovém sněmu Johann Wadephul.