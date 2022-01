Do Pekingu jen s čistým zařízením. NÚKIB varuje před čínskou aplikací pro účastníky olympijských her

Český olympijský výbor se kvůli tomu obrátil na Vojenské zpravodajství. Společně s Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) vypracovalo sadu doporučení, která jsou obecně platná při cestování do zemí s menší jistotou zabezpečení dat.

Potvrzuje to i odborník na kyberbezpečnost Michal Altair Valášek, podle kterého aplikace neověřuje platnost serverového certifikátu, když komunikuje se servery, na které odesílá data. „Posílá i údaje účastníků, údaje o jejich zdraví, hlasové, textové zprávy a podobně,“ vysvětluje.

Všichni účastníci olympijských her budou muset kvůli pandemii koronaviru pravidelně zadávat svůj zdravotní stav do speciální mobilní aplikace. Analýza odborníků z Univerzity v Torontu ale ukázala, že citlivá data nejsou dobře zabezpečená. Dostat se k nim údajně mohou i nepovolaní.

Do svých apartmánů se první a nejpočetnější část výpravy dostala po více než jedenácti hodinách po odletu. To, jaké podmínky budou mít sportovci v olympijské vesnici, už zhruba týden prověřovala část vedení výpravy.

Do dějiště zimních olympijských her v Pekingu dorazil nad pátečním ránem první vládní speciál s českými sportovci. Na letišti všichni absolvovali testy, teprve pak se vydali do olympijské vesnice.

NÚKIB také doporučuje nevyužívat během pobytu na hrách svůj běžný telefon nebo počítač. Místo něj radí vzít si takzvaně čisté zařízení. „Může to být třeba starý tablet nebo telefon. Po návratu pak doporučujeme tato zařízení resetovat do továrního nastavení a nastavit nová hesla,“ upřesňuje mluvčí úřadu Aneta Nevšímalová.

Součástí deseti rad je využívat co nejsilnější hesla, instalovat aplikace jen z ověřených zdrojů nebo pečlivě zvažovat udílení oprávnění aplikacím. Český olympijský výbor (ČOV) bude podle generálního sekretáře Petra Graclíka sportovcům doporučovat, aby se zmíněnými radami řidili.

Se vším potřebným jim budou radit a pomáhat i přidělení asistenti. Problémy zatím jsou jen s dopravou a s přesuny, které trvají násobně déle, než by měly. „Doprava moc nefunguje. Co však funguje, je ta bublina. Tady odtud se ven doopravdy nikdo nedostane, pouze na ta místa, kde je to možné,“ říká vedoucí výpravy v Pekingu Martin Doktor.

Přísnější než minulý rok v Tokiu bylo testování výpravy před odletem. „Všichni prošli třemi po sobě jdoucími testy. Ti, co prodělali v nedávné době covid, museli mít dokonce pět za sebou jdoucích negativních testů,“ dodává předseda ČOV Jiří Kejval.

Letošní česká účast na zimních olympijských hrách je rekordní. Reprezentovat bude 114 sportovců, kteří jsou ubytovaní ve třech různých vesnicích. Vůbec poprvé se her účastní například hokejový tým žen.

Olympijská bublina je neprodyšná. Podobně jako v Tokiu se odehraje mezi ubytováním, dopravou a sportovišti. Čínská metropole totiž razí nulovou toleranci ke covidu a cestovní omezení tu patří k nejpřísnějším na světě.

Část zemí hry v Pekingu diplomaticky bojkotuje

Přísnost v opatřeních proti covidu deklarují čínští organizátoři od začátku. Čína vydala také seznam požadavků pro pozvané. Kromě očkování, testů a zákazu cestování chce, aby se vyhýbali společenským akcím, jídlům s přáteli i povídání ve výtahu. Pokud se v publiku kdokoliv dostane do kontaktu s pozitivně testovanými, půjde na jednadvacet dnů do karantény, a to včetně diplomatů.

Zahajovacího ceremoniálu se zúčastní prezident Si Ťin-pching, který bude hostit banket pro hlavy států. Přijede například ruský prezident Vladimir Putin, předseda Světové zdravotnické organizace i generální tajemník OSN. Spojené státy, Austrálie, Velká Británie a další země naopak vyhlásily diplomatický bojkot.

Český premiér Petr Fiala potvrdil, že do Pekingu nikdo z členů vlády nepojede. Podle mluvčí ministerstva zahraničí Lenky Do ještě nebylo rozhodnuto o tom, kterých akcí se budou účastnit čeští diplomaté.