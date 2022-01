Olympiádu v Pekingu doprovodí přísná hygienická opatření. Bublinu nebude možné opustit

Jako návštěvníci ze špinavé planety

Šámalová informuje, že opatření budou ještě přísnější než v případě letní olympiády v Tokiu, která se konala loni. Skupiny sportovců, novinářů a funkcionářů budou vzájemně odděleny v pomyslných nepropustných sociálních bublinách, které nebude možné opustit.

„Už do letadla vstupují pracovníci v ochranných oděvech, kteří jednají s přijíždějícími, jako by přiletěli z nějaké cizí špinavé planety a přijeli rozšířit nemoc do Číny,“ připodobňuje Šámalová. Na letišti pak musí podstoupit sérii testů, kontrol a registrací. Poté je organizátoři naloží do autobusů a odvezou do hotelů izolovaných od běžných obyvatel.