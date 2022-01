Oteplující se planeta v budoucnu ohrozí konání zimních olympijských her

Klimatická změna ohrožuje budoucnost sportů na sněhu a zimních olympijských her. Krátce před zahájením Her v Pekingu na to upozornili experti z univerzity v britském Loughborough a skupiny Chraňte naše zimy. Rostoucí teploty způsobené emisemi skleníkových plynů podle studie znamenají, že zimní olympijské hry budou mít v budoucnu problém najít pořadatelská města s dostatkem sněhu.