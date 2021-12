Lipavský poprvé jednal s kolegy z V4 a Turecka, mluvili hlavně o Afghánistánu a migraci

„Ze slov ministrů vyplynulo, že nejdůležitější byla migrace a s tím související bezpečnostní situace v Afghánistánu, kterou většinou hodnotili jako velmi křehkou, země je podle nich nestabilní,“ shrnul jednání zpravodaj ČT Petr Obrovský.

„Turecký ministr zahraničí Mevlüt Cavusoglu mluvil o humanitární krizi a maďarský šéf diplomacie Péter Szijjártó na to navázal slovy, že se obává další migrační vlny, která z toho může vzejít a která by mohla dorazit až do Evropy,“ doplnil zpravodaj.

Důležité místo zaujímal v jednání ministrů také západní Balkán, který bude podle Lipavského jedním ze zásadních témat českého předsednictví EU v příštím roce.

Zemanovy pochybnosti o vztahu Lipavského k V4 se neřešily

Setkání nedoprovázela žádná zvláštní očekávání spojená s osobou Lipavského, šlo spíše o provozní schůzku. „To, že je novým ministrem a že třeba ze strany (české) hlavy státu panovaly nějaké pochybnosti o jeho – jak řekl Miloš Zeman – distancovaného postoje k V4, to tady nevyvolávalo nějakou zvláštní pozornost,“ přiblížil Obrovský.

Lipavský své kolegy ujistil, že vnímá V4 jako významný tradiční regionální formát spolupráce.

„Už dřív Lipavský opakovaně odmítl, že by nechtěl s visegrádskými státy spolupracovat. Obecně bych řekl, že je to věc, která se mnohem víc prožívá a řeší doma než v zahraničí. I kdyby si o tom jeho slovenský, maďarský nebo polský kolega něco mysleli, tak to rozhodně neřeknou veřejně a rozhodně by to neřekli hned na prvním setkání, které je vyhrazeno spíš zdvořilostním záležitostem,“ uzavřel zpravodaj ČT.