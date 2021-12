Před padesáti lety začala krvavá indo-pákistánská válka. Vyostřené vztahy obou zemí tvaruje dodnes

Pákistánský premiér Imran Chán i indický premiér Naréndra Módí se 22. března 2019 dohodli na mírové dohodě, která nepřátelství ukončila. Vzájemně si také slíbili, že budou společně bojovat proti terorismu. Napětí mezi státy je ale od té doby stále patrné.

Jaderné mocnosti v konfliktu

Indie i Pákistán disponují rozsáhlým jaderným arzenálem, což s ohledem na jejich vzájemnou tenzi znepokojuje zbytek světa. Z toho důvodu se do konfliktu snaží vždy zasáhnout mezinárodní instituce nebo supervelmoci. Země mají v současné době dohromady přibližně tři sta jaderných hlavic, kolem roku 2025 by jejich počet měl vzrůst asi na čtyři stovky.

Podle studie, kterou provedli vědci z Coloradské univerzity v Boulderu a Rutgersovy univerzity, by jaderný konflikt mezi Indií a Pákistánem během jediného týdne připravil o život více lidí, než celých šest let druhé světové války.

Pokud by došlo ke střetu, při níž by obě země sáhly po atomových zbraních, byly by důsledky dramatické nejen pro tento region, ale zřejmě pro celou planetu. Počet mrtvých by během prvního týdne mohl dosáhnout 50 až 125 milionů, píše se ve studii.

„Indicko-pákistánská jaderná válka by zdvojnásobila úmrtnost na celém světě,“ uvedl profesor Brian Toon, který se věnuje studiu atmosféry. „Byla by to válka, která nemá precedent v celých dějinách existence člověka,“ popsal hypotetickou katastrofu.