V Indii roste násilí proti muslimům. Vládnoucí nacionalistická strana zavádí i segregační zákony

Čtyřiadvacetiletý Mulláh zemřel kvůli tomu, že byl muslim. Osudná mu byla pro Indii v tuto dobu nešťastná láska. Kvůli vztahu s hinduistkou ho zabila ultranacionalistická skupina najatá jejími rodiči. Jeho tělo našli brutálně zohavené na kolejích – aby to vypadalo, že ho přejel vlak.

Tři roky vypadal pár jako každý jiný v okolí – chodili do parku, do kina, slibovali si věrnost a těšili se na svatbu. Vloni se ale situace změnila, když vládnoucí nacionalistická Indická lidová strana premiéra Naréndry Módího schválila v jednom ze států segregační zákon komplikující mezináboženské svatby. Olej do ohně pro extrémistické hinduistické skupiny.

„Čím se provinil? Jen láskou. Nikomu neukradl peníze, nikomu nic neudělal,“ naříká Mulláhova matka.

Násilí proti muslimům v miliardové zemi, kde vyznavači islámu tvoří už desítky let stabilně zhruba čtrnáct procent populace oproti hinduistickým osmdesáti, v posledních letech vrůstá. Legislativa z loňského roku mluví o „džihádu lásky“ - teorie, podle které muslimští muži lákají hinduistické ženy do sňatků s cílem jejich následné konverze k islámu. Podle nacionalistů s konečným cílem získat náboženskou převahu v zemi.

„Mezi muslimy panuje obecně velká nejistota. Už se v této zemi necítí být doma. A nejsou to jen muslimové,“ tvrdí profesor z univerzity v Novém Dillí Mohan Rao.