Na polsko-běloruské hranici byl v noci zřejmě klid, Lukašenkův režim čekají další sankce

Bagdád později podle Reuters oznámil, že zastavuje přímé letecké linky z Iráku do Běloruska ve snaze ochránit Iráčany před gangy obchodujícími s lidmi. O víkendu pak soukromé syrské aerolinie Cham Wings uvedly, že pozastavily lety do Minsku.

Evropská unie už dříve pohrozila leteckým společnostem sankcemi za přepravu migrantů. V souvislosti s plánovanými postihy se kromě Belavie mluvilo i o ruském Aeroflotu, Turkish Airlines nebo Flydubai. Ruská společnost popřela jakoukoliv účast na převozu migrantů do Běloruska.

Irák na čtvrtek připravuje první repatriační let svých občanů, kteří zůstali zablokovaní na polsko-běloruské hranici. Oznámila to irácká vláda s tím, že repatriace se budou organizovat na „základě dobrovolnosti“.

Na hranici byl v noci klid

Noc z neděle na pondělí na polsko-běloruské hranici byla patrně klidná. Média ani tiskové agentury neinformovaly o překonání polské bariéry migranty. Pohraniční stráž v neděli uvedla, že očekává velký pokus o zdolání polské hranice skupinami migrantů.

Náměstek polského ministra vnitra Maciej Wonsik v neděli prohlásil, že k hranicím míří v Bělorusku další skupiny migrantů, a podobně hovořila i nezávislá běloruská média.

U hranic s Běloruskem momentálně táboří tisíce migrantů, především z Blízkého východu, kteří se chtějí přes Polsko dostat dále do Evropské unie. Polská vláda vyslala na pomoc pohraničníkům 15 tisíc vojáků, kteří se pokoušejí vlnu zvládnout. Polsko zároveň společně s Litvou a Lotyšskem uvažují o aktivaci článku čtyří Severoatlantické aliance.

Jednalo by se především o konzultace s dalšími státy NATO. Neznamená to, že by se na hranici měli dostavit další vojáci. „Polsko spíše říká, že tu situaci nezvládá politicky. Co se týče sil, které má země k dispozici, tak to vypadá, že to Polsko zvládá a nemíní využít ani případnou českou nabídku pomoci policistů,“ komentoval situaci zpravodaj ČT v Polsku Lukáš Mathé.