Biden se Macronovi kvůli ponorkám neomluvil, ale uznal, že se USA zachovaly neobratně

Uzavření americko-australsko-britského paktu nazvaného AUKUS v září vyvolalo ostrou diplomatickou roztržku. Paříž tvrdila, že ji o chystané dohodě nikdo předem neinformoval a že byla postavena před hotovou věc. V důsledku dohody Francie ztratila zakázku na dodávku ponorek za 40 miliard dolarů (889 miliard korun). Francie kvůli tomu na protest dočasně stáhla své velvyslance z USA a Austrálie.

„Myslím, že to, co jsme udělali… bylo neobratné,“ řekl Biden. „Měl jsem za to, že Francie byla informována dávno předtím,“ dodal a uznal, že jednání se spojencem vyžaduje více slušnosti.

Macron řekl, že obě země by měly lépe spolupracovat, aby se napříště podobným nedorozuměním vyhnuly. „Záleží hlavně na tom, co společně podnikneme v nadcházejících týdnech, měsících a letech,“ uvedl francouzský prezident.