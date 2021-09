Zrušení nákupu ponorek vyvolává krizi mezi Francií, Austrálií a USA, tvrdí francouzský ministr zahraničí

Ministr dodal, že francouzský prezident Emmanuel Macron o situaci se svým americkým protějškem Joem Bidenem ještě nejednal.

Kvůli zrušení zakázky Paříž povolala zpět do vlasti ke konzultacím své velvyslance v USA a v Austrálii. Podle Le Driana tím chce Francie „ukázat svým dávným partnerům, že rozhodnutí vyvolalo velkou nespokojenost a vážnou krizi mezi námi“.

Ministr dodal, že je to poprvé, co Francie přistoupila k podobnému kroku ve vztazích se Spojenými státy. Rozhodnutí Austrálie podle ministra doprovázely lži a porušení vzájemné důvěry. „To vše znamená, že je mezi námi krize,“ uvedl.

Krok Canberry před odletem do Paříže okomentoval i francouzský velvyslanec v Austrálii Jean-Pierre Thébault. „Myslím si, že to byla obrovská chyba. Opravdu velmi špatný postoj k partnerství, protože to nebyl kontrakt, to bylo partnerství, které mělo být založeno na důvěře, vzájemném porozumění a upřímnosti,“ řekl Thébault. Aktuální situaci označil za „neuvěřitelnou, nevhodnou, neadekvátní a neaustralskou“.