„Ruce pryč od Turówa.“ Před sídlem soudu EU protestují stovky polských odborářů

Duda také míní, že soud musí přerušit činnost do doby, než příští rok na jaře odboráři rozhodnou o jeho legálnosti. „Pokud nějaká soudkyně může sama o sobě zavřít důl, i když k tomu nemá právo, může i předseda Solidarity zavřít Soudní dvůr EU,“ řekl portálu Solidarity tysol.pl.

Česká pozice bude mít fatální následky pro vzájemné vztahy, míní polský předák

Na otázku, zda Solidarita plánuje kvůli Turówu také protesty proti Česku, odpověděl, že „to není ani tak vina Čechů, ale českých oligarchů“. Česká pozice nicméně bude mít podle odborového předáka „fatální následky pro naše vzájemné vztahy“ i ve Visegrádské skupině, tedy uskupení, kde je kromě Polska a Česka také Slovensko a Maďarsko.

Soudní dvůr EU v květnu předběžně nařídil pozastavit těžbu v dole Turów do rozhodnutí o stížnosti České republiky, která se na soud obrátila kvůli tomu, že provoz dolu mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v obcích v Libereckém kraji. Polská vláda těžbu odmítá přerušit, protože by to podle ní negativně dopadlo na energetickou bezpečnost země.