Tempo šíření covidu na Slovensku zrychluje, země druhý den zaznamenala přes tři tisíce nových případů nákazy

Tempo šíření koronavirové infekce na Slovensku, které se v EU řadí k zemím s nejnižším podílem obyvatel očkovaných proti covidu, výrazněji zrychlilo v září. Tento týden v úterý pak laboratoře odhalily 3480 infikovaných, ve středu při nižším počtu vykonaných testů přibylo dalších 3091 nakažených. S pozitivním výsledkem po oba dny skončil zhruba každý pátý PCR test.

Slovensko se potýká s nízkou proočkovaností, ta podle odhadů činí pětačtyřicet procent lidí naočkovaných alespoň jednou dávkou. Posílit zájem lidí o vakcinaci se ale v zemi příliš nedaří. A to navzdory tomu, že tamní ministerstvo zdravotnictví zvolilo ostřejší rétoriku a snaží se k očkování různě motivovat.

Na své facebookové stránce například sděluje, že i v Rumunsku i Lotyšsku začal zájem lidí o očkování růst poté, co se tamní zdravotnictví dostalo na pokraj kolapsu a nemocnice se masivně zaplnily. „O kolik klesl počet vysmátých smajlíků ve statusech jejich ministerstev zdravotnictví, nám není aktuálně známé,“ konstatuje a nabádá tak, aby lidé vyzývali k očkování všechny své blízké a známé a země se více přiblížila stavu v Dánsku nebo Portugalsku. Tyto státy totiž patří v tomto ohledu mezi nejlepší.

Nejvíce plně očkovaných lidí ve světě je teď konkrétně právě ve zmíněném Portugalsku, a to přes 86,4 procenta. Podle počtu podaných vakcín je na tom aktuálně nejlépe pak Malta, která v přepočtu eviduje přes 166 dávek na sto lidí. Ale Slovensko je na tom pak s číslem 87 ještě hůře než Česko, které jich nyní vykazuje na sto obyvatel přes 111 a je také deváté nejhorší v EU.

Důvodů, proč tomu tak je, je podle zpravodaje ČT na Slovensku Petra Obrovského několik. Připomněl, že tamní premiér Eduard Heger už v minulosti prohlásil, že podle něj vláda udělala vše, co mohla, ale lidé se očkovat nechtějí. „Kritici vlády poukazují ale na to, že stále je podle nich prostor aktivně vyhledávat, zejména starší lidi a nabízet jim očkování. Nebo že stále je také prostor motivovat praktické lékaře, aby se do systému zapojili. Oni sice už mají možnost očkovat, ale neslaví to velký úspěch,“ přiblížil.