Europoslanci kritizovali EU za nečinnost v kauze Pandora Papers

Europoslanci poukazovali na to, že Pandora Papers není prvním projektem investigativních novinářů, který upozorňuje na využívání daňových rájů nebo takzvaných offshorových firem. „Dnes to jsou Pandora Papers, včera to byly Panama Papers, LuxLeaks, Falcianiho seznam, Paradise Papers a tak dále. Realita je taková, že jsou to stejní lidé, kteří páchají stejné zločiny. Naši lídři dávají najevo pobouření, ale nic se nemění,“ uvedl například první řečník za třetí nejsilnější frakci Obnova Evropy Luis Garicano.

V podobném duchu se nesly i další projevy. Představitel sociálnědemokratické frakce Jonás Fernández uvedl, že se cítí zahanbený, protože ani po letech debat se nepodařilo zavést potřebná opatření a dosažený pokrok očividně není dostatečný. On i další poslanci kritizovali skutečnost, že ministři financí členských zemí EU v úterý vyškrtli ostrovní státy Seychely a Dominika, stejně jako britské zámořské území Anguilla ze seznamu míst, které Unie považuje za daňové ráje.

Daňové ráje a netransparentní offshorové společnosti hrají ústřední roli v kauze Pandora Papers, která se dotýká podezřelých finančních transakcí stovek politiků a dalších osobností z více než devadesáti zemí. Pod vedením Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) na ní pracovali reportéři z celého světa. Ti na základě uniklých dat mimo jiné popsali Babišův nákup nemovitostí ve Francii skrze offshorové firmy. Informace o této a dalších transakcích byly publikovány v neděli a EP následně bod na poslední chvíli zařadil na program svého plenárního zasedání.