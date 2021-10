Navzdory potížím nepanuje v Británii sentiment po Unii. Je to uzavřená kapitola, říká Přibáň

Podle nedávného průzkumu společnosti YouGov je více než polovina Britů přesvědčena, že se vývoj v království po brexitu ubírá špatným směrem. To však podle Jiřího Přibáně neznamená nějaké stýskání si Britů na odchod ze společenství.

„Určitě většina Britů odpoví, že vývoj není dobrý, ale současně to neznamená, že by si většina Britů myslela, že brexit byl špatný a země by se měla vrátit do EU. Takto ten názor opravdu nelze interpretovat,“ říká Přibáň s tím, že se na současné situaci podepsal nejen brexit, ale i vzpamatovávání se z covidové pandemie.