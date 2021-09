Odchod spojenců z Afghánistánu byla katastrofa, přiznává bývalý americký velvyslanec při NATO

Co se teď stalo v Afghánistánu, je tragédie. Nemuselo to tak být. Já rozumím snahám po dvaceti letech už odejít, chápu, že veřejnost nechce, abychom tam byli věčně. Ale mělo to být postaveno na diskusích se spojenci, na dlouhodobějším výhledu a plánu. Měli jsme Taliban přimět, aby vyslyšel podmínky, se kterými on sám souhlasil.

Ale odejít takto překotně, bez pečlivého naplánování a v takové míře chaosu, to je opravdu katastrofa. Obávám se, že teroristé a naši protivníci to budou vnímat jako projev slabosti, nedostatku odhodlání, neochoty vyhrát nebo použít sílu. Uvidí vakuum, které se pokusí vyplnit, a to je taky velmi nebezpečné.

Byl Afghánistán pro Západ tvrdou lekcí?

Myslím, že teď vnímáme i jakousi nesprávnou lekci. V amerických médiích a tamní debatě teď slýchám: ‚Neměli jsme tam nikdy chodit.‘ Ale to je podle mě úplně špatný pohled. Západ by čelil mnohem více útokům z Afghánistánu a od al-Káidy, kdybychom tam nešli. Dvacet let jsme se tomu úspěšně bránili.

Vytvořili jsme v Afghánistánu podmínky, kdy ženy měly více práv, děti mohly chodit do školy, ekonomika rostla. A to vše postupně i za stále menší a menší přítomnosti západních vojsk, kdy správu postupně přebírali Afghánci.

Myslíte si, že se NATO do Afghánistánu vrátí? A mělo by?

Za současných podmínek pro to nevidím možnost. Nemyslím si, že se Taliban skutečně výrazně změnil. Má přísnou ideologii. Zavede právo šaría. Chce izolovat Afghánistán od zbytku světa. Znovu omezí práva žen a dívek, sníží úroveň vzdělání.

Přitom se neobejdou bez humanitární i ekonomické pomoci, ale nemyslím si, že o ní stojí zrovna od Západu. Nechtějí měnit vizi tamní společnosti tak, jak ji plánují budovat. A proto nevidím možnost, že by tam vojska NATO i naše podpora byla teď vítaná.