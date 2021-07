Mosul je druhým největším městem Iráku a v době největšího rozpuku organizace Islámský stát (IS) byl baštou těchto extremistů. Ti zničili tamní železniční infrastrukturu. Po porážce IS se teď místní snaží železniční trať rekonstruovat a obnovit. Z Mosulu, který se nachází na severu země, vedly více než století železniční spoje po celé zemi – přes Bagdád až na jih do Basry.