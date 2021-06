Kontrola společnosti značně zesílila, komentuje zpravodajka ČT stoleté výročí čínských komunistů

Dostat se do strany ale není jednoduché. „Zejména v posledních letech strana přibírá méně členů než dříve, protože generálnímu tajemníkovi se zdálo, že příliš košatí, a nároky na členství jsou přísné. Kandidáti musejí mít nejen skvělé výsledky, ale musejí dělat různé zkoušky a prokazovat znalosti ideologie – marxismu, Maových myšlenek, ale i Si Ťin-pchingových myšlenek,“ vypočítává Šámalová.

Komunistická stran Číny má 92 milionů členů, což na národ, který má 1,4 miliardy lidí, není mnoho, upozorňuje Šámalová. Strana je tak jakýmsi elitním klubem, do kterého musí vstoupit každý, kdo chce ve společnosti něco dokázat. Jejím členem je například i Jack Ma, šéf firmy Alibaba.

Kontrola se projevuje mimo jiné cenzurou internetu a sociálních sítí. „Nejen to, že cenzura maže některá kritická vyjádření nebo polemiky – v podstatě neexistuje žádná veřejná diskuze – ale jsou to i tvrdé tresty pro lidi, kteří se snaží upozorňovat na některé problémy, jako byla třeba loni pandemie covidu-19, nebo kteří se snaží kritizovat systém,“ dodává Šámalová.

Čínská komunistická strana ovládá nejen ekonomiku, ale kontroluje i společnost, připomíná zpravodajka ČT v Asii Barbora Šámalová. „Její kritici říkají, že je dokonce paranoidní, až posedlá kontrolou společnosti, která se týká opravdu všech složek života. V posledních letech pod generálním tajemníkem Si Ťin-pchingem značně zesílila. Někteří lidé to přirovnávají až k Maově éře.“

Strana vyzdvihuje úspěchy, tragické kapitoly svých dějin vynechává

Slavnostní program k výročí strany bude ve čtvrtek hostit náměstí Tchien-an-men, už v pondělí se ale na olympijském stadionu v Pekingu uskutečnila show, která připomněla nejdůležitější okamžiky z historie strany i její hlavní vůdce od Mao Ce-tunga po Si Ťin-pchinga. Problematické úseky dějin, jako byl hladomor, čistky v době kulturní revoluce či krvavé potlačení prodemokratických protestů na pekingském náměstí Tchien-an-men, ale byly vynechány.

„Vedení samozřejmě vyzdvihuje ekonomický zázrak, hospodářský úspěch a to, že vyvedlo lidi z chudoby. Bezpochyby kvalita života v Číně se obrovským způsobem zlepšila, mnoho Číňanů se těší prosperitě, o jaké se jim před třiceti lety ještě ani nesnilo. Kritici ale říkají, že to není zásluha komunistické strany, ale že je to především výsledek obrovské tvrdé obyčejných Číňanů,“ dodává Šámalová.

Platí to podle ní především pro migrující dělníky, kteří dělají tu nejhůře placenou a nejtěžší práci a kteří jen za cenu velkých osobních obětí na rodinném a soukromém životě i na svém vlastním zdraví dotáhli Čínu tam, kde je.

„Někteří analytici upozorňují, že to nebylo s pomocí komunistické strany, ale naopak navzdory komunistické straně, protože ona nedělá příliš mnoho, aby podpořila soukromé podnikatele. Kapitál dostávají státní podniky, ale například nevznikl žádný řádný systém úvěrů pro soukromé firmy, takže ony si musejí získávat prostředky velice riskantními půjčkami, a přitom právě soukromé firmy se podílejí na šedesáti procentech čínského HDP a osmdesáti procentech pracovních míst, zaměstnanosti ve velkých městech,“ uzavírá Šámalová.