Evropská komise zasáhne vůči maďarskému zákonu proti LGBT

Evropská komise podnikne kroky vůči maďarskému zákonu, který zakazuje šířit mezi mladými lidmi do osmnácti let jakékoliv materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví. Ve středu to oznámila její předsedkyně Ursula von der Leyenová, podle níž jde právní norma proti všem základním hodnotám Evropské unie.