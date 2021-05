Turecko se chce zbavit nálepky popelnice Evropy, nyní v zemi končí miliony tun odpadu

Greenpeace zaznamenala v jihoturecké Adaně nelichotivé záběry hor odpadků, které se válejí u cest, polí i vodních zdrojů, a některé hoří. Záběry přiměly Ankaru uspíšit plány na rozšíření seznamu druhů odpadu, který se do země nesmí dovážet. Podle ekologů by se do této kategorie vešly celé tři čtvrtiny z téměř sedmi set tisíc tun plastového odpadu, které do Turecka zamířily loni.

Nová odbytiště bude muset hledat hlavně Velká Británie, pro kterou je Turecko hlavním úložištěm. „Příští rok se do Turecka doveze jen pět procent současného objemu plastového odpadu z Velké Británie,“ říká Temizová z Greenpeace.