Rokem 2021 odstartovala OSN dekádu obnovy ekosystémů, některé ale mohou být už nevratně poškozené

Zelenající se Sahara

Existují i pozitivní dopady globálního oteplování. V Sahelu rozkládajícím se na jižním okraji Sahary roste více stromů, než se předpokládalo. Zjistili to vědci ve spolupráci s NASA. Vytvořili program, který je schopný s pomocí umělé inteligence detektovat ze satelitních záběrů vegetaci o ploše aspoň tří metrů čtverečních.

Vědci se tématu věnují na webu One Earth v článku The Greening of the Sahara. Podle nich by v budoucnu v oblasti mohlo přibýt srážek. V důsledku toho by se část Sahary začala „zelenat“. Zároveň ale vědci varují před tím, že by výraznější změna podnebí měla za důsledek dominový efekt, který by narušil klima i na vzdálenějších místech planety.

Sahel v sobě ale vedle ekologického potenciálu kloubí i socioekonomické a politické aspekty. Oblast sužují ozbrojené konflikty, války, únosy, útoky a chudoba. Tohle jsou další výzvy, vedle těch ekologických, které lidstvo v průběhu dalších let čekají.