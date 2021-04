„Dostaneš všechno, co chceš.“ Delikátní textové zprávy boří Kurzův obraz „nového“ politika

Blümel odmítá, že by v citované zprávě šlo o dar do stranické pokladny. Neumannův právník popírá, že by se nějaká schůzka mezi Kurzem a Neumannem uskutečnila a že by Kurz intervenoval ve prospěch Novomaticu, který v té době řešil v Itálii problémy ohledně daní.

Vyšetřovatelé také zkoumají, zda neexistuje spojitost mezi dosazením Sidla, který byl nakonec odvolán , a instalací Schmida do čela ÖBAG, tedy zda nešlo o dohodu lidovců a svobodných. Zatím pro to ale nejsou důkazy.

Pokud jde o případ ministra financí Blümela, poté, co vyšlo najevo, že byl obviněn, opřel se kancléř do protikorupčního státního zastupitelství. „Bylo tam tolik pochybení, že si myslím, že jsou nutně potřeba změny,“ prohlásil Kurz, což představitelé justice označili za „nevhodné výtky“ a kancléřovo chování mají za „nebezpečné“.

Nový styl?

Vůči samotnému Kurzovi zatím vyšetřovatelé žádné trestně-právní důsledky nevyvodili, a tak kromě výzev k rezignaci, slovům o ztrátě důvěry ze strany katolické církve a pachuti trapnosti musí kancléř čelit především škodám, které poslední vývoj může napáchat na jeho vlastním obrazu.

„Tohle je naše šance na opravdovou změnu,“ prohlašoval Kurz po vítězných volbách v říjnu 2017, po kterých se stal nejmladším rakouským kancléřem v historii. „Je před námi hodně práce. Je čas na nový politický styl, čas vytvořit novou politickou kulturu.“ Kurz sliboval, že bude všechno dělat jinak a lépe, že skoncuje se starým politikařením a bratříčkováním.

Jeho první vládu sice po roce a půl potopila aféra se Stracheho videem z Ibizy, důsledky ale nesla spíše FPÖ. ÖVP v předčasných volbách v září 2019 ještě posílila a Kurz sestavil svou druhou vládu, tentokrát se Zelenými. I tehdy mluvil o tom, že chce zlepšit politickou kulturu v zemi.

Média: Kurzův dům z karet se bortí

Podle komentátorů ale poslední vývoj ukazuje něco jiného. „‚Nový stylʻ je především marketing, trik. Ale lze také říct, že nové na ‚novém styluʻ je to, jak neomaleně a jak radikálně či agresivně se jednalo při novém dělení republiky,“ míní Fabian Schmid z deníku Der Standard. „Nová lidová strana vlastně vnesla (do politiky) novou kvalitu – ochotu nést riziko, respektive připravenost riskovat veřejné blaho, když to vyhovuje jejím vlastním a také osobním zájmům (jejích členů),“ dodává jeho kolega Frey.

Rakouský týdeník Profil zobrazil na své titulní straně výňatky z „emotikonových“ zpráv mezi Kurzem a Schmidem a doprovodil je konstatováním, že „ukazují znepokojující obraz mravů v zemi“. Týdeník Falter zase vyšel s koláží zobrazující Kurze, Schmida a Blümela v mafiánském stylu a píše o „děsně zkorumpované rodině“.

Evropská verze amerického magazínu Politico přišla s narážkou na americký seriál o chladnokrevném politickém intrikánovi s titulkem „House of Kurz“. Podotýká, že Kurzovy poslední aféry – společně s jeho nedávnými útoky na EU v souvislosti s distribucí vakcín proti covidu-19 – mohou rakouskému kancléři uškodit i mezinárodně. Zatímco dosud v něm totiž mnozí viděli budoucnost evropských konzervativců, nyní už to podle Politica neplatí.

Německá stanice ZDF, tedy veřejnoprávní televize v zemi, kde byl Kurz kromobyčejně populární, uvedla, že Kurz přišel o své kouzlo. „Basti Fantasti, to bývávalo,“ konstatovala s odkazem na jednu z kancléřových přezdívek.

Der neue FALTER ist da! Alle Topstories dieser Woche findet ihr unter: https://t.co/U7MvFD8saF pic.twitter.com/9Ag1L7jArx — @falter_at (@falter_at) April 13, 2021

Historicky nejnižší důvěra v Kurze

Skandál s textovými zprávami i nedostatky v postupu proti pandemii se v neposlední řadě projevily také na popularitě lidovců a jejich šéfa. ÖVP je sice pořád jasně nejsilnější stranou, ale zatímco předčasné volby vyhráli lidovci se ziskem téměř 38 procent hlasů a loni na jaře se jejich preference vyšplhaly až na závratných 48 procent, začátkem dubna klesly na 33 procent, což je nejnižší úroveň od přelomu února a března 2019.

V hypotetické přímé volbě kancléře by si nyní Kurze vybralo 27 procent Rakušanů, což je pořád ze všech kandidátů nejvíce, ale pro předsedu vlády to představuje nejhorší výsledek za celou dobu v úřadě. Loni na jaře měl podporu 55 procent dotázaných.

V žebříčku důvěry v politiky, který odráží saldo hlasů „důvěřuji/nedůvěřuji“, se Kurzova hodnota propadla na pouhých devět plusových bodů, což je méně než po pádu jeho první vlády, a vůbec nejméně od roku 2013, kdy byl Kurz ještě vysmívaným mladíkem ve funkci státního tajemníka pro migraci.

Ohledně samotných textových zpráv z kancléřova okolí cítí 38 procent dotázaných rozčarování, „neboť Kurzova ÖVP chtěla dělat politiku v novém stylu“. Osmnáct procent uvádí, že rozčilení kolem zpráv nechápe, s tím, že „to tak v Rakousku bylo vždy“. Pro devět procent je v pořádku, že tyto pozice obsazuje vláda lidmi, kterým důvěřuje, a 27 tvrdí, že o zveřejněných textových zprávách neví.

Vláda nemá jinou alternativu než vydržet

Víc než polovina Rakušanů, konkrétně 52 procent, nevěří, že současná koalice lidovců a Zelených vydrží do konce volebního období, tedy do roku 2024. Obě strany se ale zatím tváří, že hodlají ve vládní spolupráci pokračovat, i vicekancléř Kogler prohlásil, že koalice vydrží a že na nové volby nemyslí.

Není divu. Průzkumy totiž ukazují, že by předčasné volby zřejmě nic nevyřešily. Zelení, kteří by aktuálně také dopadli hůř než při posledních volbách, by museli doufat, že dají dohromady většinu se sociálními demokraty (SPÖ) a liberály (Neos). Lidovcům, kteří tvrdí, že s SPÖ už nikdy do koalice nepůjdou, by zase zbyla jen problematická FPÖ, míní politolog Peter Filzmaier. Současní koaliční partneři by nyní většinu dohromady nedali.

Kromě toho by voliči pád vlády a nové volby uprostřed pandemie dost možná potrestali ještě dalším odlivem hlasů. Tyrkysovo-zelené trápení tak bude minimálně ještě nějakou dobu pokračovat.