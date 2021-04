Izraelem zněly sirény a lidé se zastavili. Země si připomíná oběti holocaustu

Dopoledne se celá země na dvě minuty zastavila a lidé stanuli se sklopenými hlavami, kdekoli se právě nacházeli. Týkalo se to i veřejné dopravy, automobilistů na dálnicích nebo lidí v obchodech a na chodnících. U vchodu do parlamentu byla zapálena svíce.

V Izraeli žije zhruba 180 tisíc přeživších holocaustu, uvádí podle webu listu The Times of Israel tamní statistický úřad. Z nich 83 procent jsou lidé ve věku osmdesát až devadesát let, osmnáct procent má více než devadesát let a více než devíti stům lidem už bylo sto let. Podle úřadů je průměrný věk této skupiny 84,5 roku.

Připomínka obětí začala v památníku Jad vašem ve středu večer. Prezident Reuven Rivlin tam vzpomenul na devět set těch, kteří přežili holocaust a zemřeli za epidemie covidu-19.

„Pamatovali ghetta, tábory smrti, lodě plné imigrantů a internační tábory. Ve svém posledním životním boji zůstali izolovaní za rouškami, ochrannými rukavicemi, toužící po kontaktu, ale odloučeni od blízkých. Naše srdce jsou dnes s nimi a jejich rodinami,“ řekl prezident.