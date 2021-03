Pandemie ve světě: Itálie otevře sjezdovky. Německem se rychle šíří britská mutace

Osmi z dvaceti regionů přitom hrozí přeřazení do vyššího stupně pandemických opatření. Do něho budou zařazeny regiony Emilia-Romagna a Kampánie. V nich je zakázáno prezenční vyučování na školách, barům a restauracím je povolen pouze rozvoz nápojů a jídla a otevřené zůstávají výlučně obchody s nezbytným zbožím. Kromě opodstatněných důvodů obyvatelé nesmí opustit území obce, kde bydlí.

Francie varuje před nákupem vakcín mimo rámec EU

Státy EU by neměly usilovat o dodávky vakcín mimo společný mechanismus sedmadvacítky, řekl v pátečním vysílání rozhlasu RTL francouzský státní tajemník pro evropské záležitosti Clément Beaune. Budou-li země usilovat o čínské nebo ruské vakcíny, bude to prý „vážné“.

Tajemníkovo vyjádření reaguje na přibývající snahy zemí opatřovat si přípravky nad rámec dodávek zajišťovaných Evropskou komisí. Po Maďarsku například přijalo ruské vakcíny Sputnik V i Slovensko. „Nemělo by se jen tak vystupovat z evropského rámce. Budou-li země usilovat o čínskou nebo ruskou vakcínu, mám za to, že by to bylo vážné,“ míní Beaune.

Dodal, že diskuse je zatím v politické rovině a že z jeho strany nejde o žádné vyhrožování. „Bude-li to pokračovat, nemůžete mít přínos z evropského rámce a zároveň se pokoušet o národní řešení,“ řekl Beaune.

Jeho slova potvrzují informace webu Politico o nespokojenosti Francie s počínáním východních členů EU. Ti jsou v jejích očích těmi, kdo ze společného obstarávání vakcín těží nejvíce. „Je nepřijatelné, aby ti, kdo z ní profitují nejvíce, plivali evropské solidaritě do tváře,“ citoval web nejmenovaný zdroj ve francouzské diplomacii.