V Pekingu během pátku začalo plenární zasedání tamního parlamentu, takzvané Všečínské shromáždění lidových zástupců. Ještě předtím byl ve čtvrtek předestřen plán pro to, aby volené úřady v Hongkongu mohli zastávat pouze „patrioti“, kteří by byli loajální vládnoucí komunistické straně, píše britský deník The Guardian. Plán posléze na zasedání parlamentu potvrdil místopředseda stálého výboru Wang Čchen.