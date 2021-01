Turecko a Řecko jednají o snížení vzájemného napětí. Ankara se tak chce vyhnout hrozícím sankcím

„Toto má být symbolický první krok, který má dokázat, že to myslí vážně,“ řekl zpravodaj, ale pro kontext dodal, že je to 61. vydání takzvaných průzkumných rozhovorů, které začaly v roce 2002. Zatím poslední podobné jednání se konalo v roce 2016. Nejsou to jednání, kde by se řešil konkrétní spor, ale spíše příprava půdy na další jednání. „Hledání společných jmenovatelů, na jejichž základě by se mohla rozběhnout skutečná jednání.“

Atény chtějí přitom jednat jen o vymezování ekonomických zón u kontinentálnho šelfu, Ankara by ráda probrala například demilitarizaci sporných ostrůvků. Nález nerostného bohatství ve Středomoří je něco, co zvyšuje dekády trvající spory, řekl Černohorský. V jádru sporů jsou ale dlouholeté spory o statut Kypru či teritoriální spory v Egejském moři.

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu jednal minulý týden v Bruselu s unijními politiky o narovnání vzájemných vztahů pošramocených v poslední době několika spory, zejména právě tím o východní Středomoří. Unie kvůli němu chystá nové sankce, Çavuşoglu před jejich přijetím varoval. EU snahu Turecka vítá, Ankara ji však musí doprovodit konkrétními činy, sdělil Çavuşogluovi podle vysoce postaveného unijního činitele předseda Evropské rady Charles Michel.