Jack Ma není jediný Číňan, který záhadně zmizel. Na vyšetřování nepohodlných lidí má Peking zvláštní systém

Ma zmizel jen krátce potom, co na konferenci v říjnu 2020 kritizoval čínský bankovní systém. Ten je podle něj řízený jako zastavárna. Od té doby jsou on a jeho společnosti vyšetřovány čínskými úřady kvůli antimonopolním pochybnostem.

Do světa čínského obchodu, který si zakládá na tradicích, přinesl Ma čerstvý vítr. Přitahoval na sebe pozornost mediálními kousky podobnými třeba stylu Donalda Trumpa. Na oslavě výročí Alibaby tancoval po vzoru Michaela Jacksona, hrál i ve svém vlastním kung-fu filmu.

Už v září 2019 Ma přitom oficiálně „šel do důchodu“ v rámci řízeni Alibaby. Odborníci na Čínu spekulovali, že to bylo kvůli tlakům v čínské komunistické straně. Mají za to, že vedení strany se obávalo jeho sílícího vlivu a moci, která nebyla pod kontrolou.

„Jack Ma je výjimečný v tom, jak výjimečné postavení zaujímá v čínském byznysu. Sama skutečnost, že zmizel, respektive pravděpodobně je vyšetřován v interním vnitrostranickém řízení, je standardní,“ komentuje sinoložka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a spoluzakladatelka projektu Sinopsis Olga Lomová.

Kritika za řešení koronavirové krize

Zmizení zažil i vlivný čínský realitní magnát Žen Č'-čchiang, který se v březnu 2020 vytratil potom, co kritizoval přístup čínského prezidenta Si Ťin-pchinga k boji proti koronaviru. Upozornila na to tehdy trojice jeho přátel. Žen vedl stavební společnost a jako člen čínské komunistické strany byl jedním z hlasitých oponentů současného prezidenta.

„Neviděl jsem císaře v nových šatech, ale klauna vysvlečeného donaha, který trvá na tom, že je císař.“ Tato slova se stala Ženovi pravděpodobně osudnými. Reagoval tak na projev prezidenta z 23. února 2020, který měl on-line ke 170 tisícům stranických činitelů.

„Ani v nejmenším neskrýváte vaši úpornou snahu být císařem ani odhodlání zničit všechny, kdo vám to neumožní,“ napsal dále Žen. Také uvedl, že absence svobody tisku v Číně přispěla k tomu, že se s bojem proti koronaviru nezačalo dříve, a celá situace se tak zhoršila. Jeho esej se později rozšířil po internetu.