Izrael oznámil třetí lockdown, Německo opět hlásí přes třicet tisíc nových případů koronaviru

Nová opatření v Izraeli potrvají nejméně dva týdny a pokud v tomto období výrazně neklesne počet úmrtí souvisejících s covidem-19, bude prodlouženo o dalších čtrnáct dní, informuje deník The Times of Israel.

Nizozemsko nově při příletu ze zemí EU požaduje negativní test

Nizozemská vláda se rozhodla kvůli koronaviru zpřísnit opatření. Ve středu večer oznámila, že cestující, kteří se vydají do země letecky, se budou muset maximálně tři dny před odletem nechat otestovat na covid-19, informovala agentura Reuters. Negativní test PCR budou muset po svém příjezdu s platností od úterý předložit cestující z takzvaných rizikových zón, kam patří také státy Evropské unie, upřesnila agentura AFP.

„Od 15. prosince platilo toto opatření pro země mimo EU. Vláda ho nyní rozšiřuje na všechny lety do Nizozemska,“ citovala AFP vládní prohlášení. Kabinet zároveň uvedl, že projedná možné rozšíření také na případy, kdy lidé do země přicestují vlakem, autobusem či lodí. Nadále platí, že cestující se po svém příjezdu do Nizozemska musejí sami deset dní izolovat, a to i v případě, že mají před odjezdem negativní test.

V neděli Nizozemsko pozastavilo leteckou přepravu cestujících z Británie. Opatření následovalo poté, co britští odborníci oznámili, že se na jihu Anglie objevil nový kmen koronaviru SARS-CoV-2, který má pravděpodobně schopnost rychlejšího šíření než jiné jeho dosud známé varianty.

Minulý týden nizozemská vláda zavedla pětitýdenní plošnou uzávěru. Zavřené jsou školy či obchody s výjimkou těch nezbytných, a také kina, divadla, muzea, kadeřnictví, posilovny či bazény.

„Nejlepší vakcínou proti koronaviru je sám koronavirus,“ prohlásil Bolsonaro

„Já jsem měl nejlepší vakcínu: byl to virus. A bez vedlejších účinků,“ prohlásil ve středu podle agentury EFE brazilský prezident Jair Bolsonaro na setkání se svými příznivci ve městě Sao Francisco do Sul. Tento politik, který nemoc covid-19 v létě prodělal už dříve uvedl, že se očkovat nenechá. Většina z účastníků mítinku neměla roušky, uvedla EFE. Také Bolsonaro, který nemoc covid-19 dlouhodobě zlehčuje, se v posledních týdnech účastnil různých veřejných akcí i zasedání vlády bez roušky.

Brazilský prezident sice odmítá očkování proti covidu-19, ale veřejně podporuje léky, které podle něj zmírňují průběh nemoci, i když nejsou vědecky potvrzené jako medikamenty proti covidu-19. Bolsonaro například opakovaně vychvaloval hydroxychlorochin, který se používá proti malárii a jehož účinek při léčbě covidu-19 není vědecky prokázán.

Brazílie, která má na 210 milionů obyvatel a v této pandemii patří k nejhůře postiženým zemím - dosud se potvrdilo na 7,4 milionu nákaz koronavirem a 189 220 úmrtí - zatím žádnou vakcínu neschválila a nemá ani jasný harmonogram očkování. Ve středu ministr zdravotnictví Eduardo Pazuello řekl, že by se s ním mohlo začít koncem ledna. Podle nedávného verdiktu nejvyššího soudu by mělo být očkování povinné, s čímž ale nesouhlasí ani prezident a mnozí ministři.