Zdražení potravin vyvolalo před padesáti lety masové demonstrace Poláků

Zárodky budoucího konce komunismu

Přestože to tak v danou chvíli nevypadalo, viděno z odstupu v sobě prosincové události roku 1970 nesly zárodky budoucího konce komunismu v Polsku. Jedním z organizátorů protestního hnutí byl mladý elektrikář z gdaňských loděnic Lech Walesa, který se při obdobných nepokojích o deset let později postavil do čela nezávislého odborového svazu Solidarita. Právě tato organizace výrazně přispěla k pokojnému přechodu Polska k demokracii na konci osmdesátých let.

Po pádu komunismu se zásahem proti demonstrantům z prosince 1970 začaly zabývat soudy. Ze spoluzodpovědnosti byl obžalován mimo jiné tehdejší ministr obrany a pozdější vůdce komunistického Polska Wojciech Jaruzelski. Řízení proti němu však bylo zastaveno kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Jaruzelski zemřel v květnu 2014 ve věku 90 let.