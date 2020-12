Walesa vedl Poláky jako první přímo zvolený prezident. Nevyhnul se kontroverzím

Jako vůdce protirežimní opozice a protestů dělníků v gdaňských loděnicích je Lech Walesa zosobněním porážky komunismu v Polsku. Ještě než se stal prezidentem, obdržel v roce 1983 Nobelovu cenu za mír. V Norsku ji ale přebrala jeho manželka, on sám se bál, že by ho ze Západu režim nepustil zpátky za rodinou. Teprve o sedm let později se konaly prezidentské volby, které ho vynesly do čela státu.

Nejprve uspěl v prvním kole 25. listopadu 1990. Ve druhém kole, které připadlo na 9. prosince, pak Walesa přesvědčivě porazil kanadsko-peruánského podnikatele polského původu s populistickým programem Stanislawa Tymiňského. Proti populismu se ostatně v budoucnu často vymezoval. Jako prezident ale za své pětileté funkční období musel čelit narůstající nespokojenosti Poláků s vývojem v postkomunistickém období, především z ekonomických reforem.

Cesta za svobodou začala v gdaňských loděnicích

Na cestu protirežimního aktivisty a budoucího prezidenta se elektrikář z gdaňských loděnic V. I. Lenina vydal v prosinci 1970. Polsko tehdy zasáhla vlna nepokojů vyvolaná zhoršením životních podmínek a Walesa pomáhal organizovat stávku na svém pracovišti. O několik let později v loděnici přišel o práci, protože kritizoval režimem ovládané odbory, to ho ale ponouklo k tomu, aby se do činnosti opozice zapojil ještě intenzivněji.



Distribuoval například ilegální tiskoviny, stal se členem zakázaných odborů a pořádal diskuse s dělníky. Za jeho činnost jej komunisté opakovaně zatýkali. Když se v létě roku 1980 prohnala Polskem další stávková vlna, Walesa neváhal, přelezl zeď gdaňské loděnice a na svém někdejším pracovišti se postavil do čela okupační stávky. Záhy se navíc ujal řízení Mezipodnikového stávkového výboru, který koordinoval protesty v dalších závodech.

Podpis takzvaných gdaňských dohod, v nichž komunisté přistoupili na většinu požadavků stávkujících dělníků, učinil z Walesy definitivně ikonu opozičního hnutí. Bylo proto logické, že se následně stal předsedou prvních nezávislých odborů v komunistickém bloku, jež vznikly právě na základě gdaňských dohod. Tak vznikla legendární Solidarita, odborový svaz, jenž dokázal ve státě vyvolat euforii. Šlo o první podobnou organizaci v tehdejším východním bloku.