Dohody jsme nedosáhli, oznámila EU s Británií. Jednání ale budou dál pokračovat

Ustoupit nehodlá ani jedna strana

Londýn i Brusel dávaly už v minulých dnech najevo, že dosažení dohody do neděle bude těžké. Britský ministr zahraničí Dominic Raab v televizi Sky News řekl, že Unii se nelíbí, že by se Británii po definitivním odchodu z EU vedlo dobře. Británie podle něj trvá na tom, že se s ní musí od příštího roku jednat jako se suverénní zemí.

Brusel je odhodlán zabránit tomu, aby Londýn získal podle Unie nespravedlivou výhodu v podobě bezcelního přístupu na unijní trh, když by si zároveň stanovoval svá vlastní pravidla ohledně výroby, práv zaměstnanců a obchodních subvencí. Neshody panují i v záležitosti rybolovu a Brusel hrozí, že pokud lodě z EU nebudou mít přístup do britských vod, pak britští rybáři nebudou mít zvláštní přístup na unijní trhy, když budou chtít v EU prodávat svou produkci.

Británie nicméně tvrdí, že co se děje v jejich vodách a co se týče jejich širších obchodních pravidel, to by jako suverénní stát měla mít pod kontrolou. Londýn v sobotu potvrdil, že vzhledem k pokračujícím neshodám s Bruselem a přípravám na definitivní krach jednání o budoucích obchodních vztazích je britské námořnictvo připraveno zasáhnout, pokud v britských vodách zaznamená ilegální rybolov.

Velká Británie z Evropské unie vystoupila na konci letošního ledna. Do konce roku ale trvá přechodné období, kdy je nutné doladit všechny zbývající otázky, zejména obchodní vztahy. Pokud se Londýn s Bruselem na obchodních vztazích nedohodnou do konce roku, měly by EU a Británie mezi sebou začít od ledna vybírat cla. Británie by se pak řídila pravidly Světové obchodní organizace (WTO).