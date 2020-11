Všichni prezidentovi muži. Trump hledá spojence, někteří se od něj už odvrátili

Šéf Bílého domu ale má stále na koho spoléhat. „Všichni prezidentovi muži“ budou v dalším průběhu mocenského boje ve Spojených státech důležitou jednotkou.

Rudy Giuliani

Už první hodiny po sečtení většiny hlasů bylo jasné, že se Donald Trump obrátí na federální soud. Hlasování tak bude mít právní dohru a osobní Trumpův právník Rudy Giuliani v ní může sehrát důležitou roli.

Giuliani krátce po volbách avizoval podání řady žalob ohledně údajným nesrovnalostem v hlasování. Podle něj se třeba v Pensylvánii letos započítaly i hlasy od zemřelých voličů. Byl to právě on, kdo jako jeden z prvních z prezidentova týmu vystoupil před novináři. Trumpovi pomohl už dříve, v právním sporu o zveřejnění jeho daní. „Jedná se o dokonalou aplikaci daňového zákona. A musel by být blázen, kdyby z toho neudělal výhodu,“ komentoval Giuliani tehdy.

Rigged Election Exposed Through LAWSUITS



Rudy Giuliani’s analysis here: https://t.co/Ikoe2D2e01 pic.twitter.com/IhSh0qZY4r — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) November 12, 2020

Mezi léty 1994 a 2001 byl Giuliani starostou New Yorku a později měl ty nejvyšší ambice. Před prezidentskými volbami 2008 se ucházel o republikánskou nominaci, nezvítězil ale ani v jednom státě a svou kandidaturu po primárkách na Floridě vzdal. Poté se zaměřil na privátní sektor a od politiky se odstřihl.

V roce 2016 byl Giuliani podle deníku The New York Times považován za horkého kandidáta na křeslo ministra zahraničí v Trumpově kabinetu, nakonec se tak ale nestalo. I přesto se o dva roky později do politiky vrátil – v Trumpově týmu.