V Rakousku bude noční zákaz vycházení, Británie se chystá zavřít bary a restaurace

Rakušané nebudou smět vycházet z domovů od osmé hodiny večerní do šesté hodiny ranní. Výjimkou budou cesty do práce, venčení psa a zdravotní procházky.

Premiér Boris Johnson má vystoupit s projevem, v němž podle informací některých médií oznámí plošná omezení ekonomického a společenského života v Anglii, která by měla trvat měsíc. Skotsko, Wales a Severní Irsko rozhodují o protiepidemických opatřeních samostatně.

Podle reportéra televize ITV Roberta Prestona by se měly uzavřít všechny restaurace, bary a obchody kromě těch, jež nabízí nezbytné zboží. Platit by měl rovněž zákaz domácích návštěv. Omezení by se však neměla týkat škol a univerzit, v provozu by měla zůstat rovněž výroba a stavebnictví.