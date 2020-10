Britští lordi ostře nesouhlasí se zákonem o vnitřním trhu, poslanci je však mohou přehlasovat

Návrh zákona podrývá vládu práva a škodí reputaci Spojeného království, shodli se většinově členové Sněmovny lordů, zatímco poslanci Dolní komory před více než měsícem jasnou většinou zákon schválili.

Podle dřívějších informací agentury Reuters se očekává, že Sněmovna lordů bude o návrhu zákona debatovat až do začátku prosince. Johnsonova vláda nemá v horní komoře parlamentu většinu a je možné že se lordi pokusí zákon změnit. Novou verzi by následně museli opět schválit i poslanci Dolní sněmovny. Pokud by s ní nesouhlasili, mohli by Sněmovnu lordů přehlasovat.

Evropská komise na začátku měsíce zahájila s Velkou Británií právní řízení kvůli porušení brexitové dohody. Exekutiva EU neúspěšně žádala britskou vládu, aby do konce září z návrhu kontroverzního zákona o vnitřním trhu vypustila pasáže porušující právně závaznou dohodu. Britská Dolní sněmovna však v úterý návrh schválila v původní podobě.

Návrh s cílem zajistit volný obchod mezi všemi částmi Británie porušuje takzvaný protokol o Severním Irsku, jenž je jedním ze základních pilířů brexitové dohody, kterou loni schválila Unie i Británie. Podle něj bude tato část Británie součástí unijního volného trhu, což má zabránit vzniku tvrdé hranice mezi britským Severním Irskem a Irskou republikou, která zůstala součástí EU.