Alexijevičová odletěla do Německa. Z vedení opoziční rady už v Bělorusku na svobodě nikdo není

„Nesouvisí to s trestním případem proti koordinační radě, ani neodjela navždy. Nic takového. Odletěla kvůli osobním a literárním záležitostem. Má naplánované schůzky, knižní veletrh ve Švédsku a na Sicílii jí předají cenu. To je její normální život,“ uvedla spisovatelčina spolupracovnice, kterou server označil jen křestním jménem Taťjana. Návrat ale podle ní závisí na vývoji událostí v Bělorusku a na zdraví. Alexijevičová by se podle agentury Reuters měla léčit v Německu.

Dvaasedmdesátiletá autorka se podle svých kolegů aktivní práce ve vedení Koordinační rady vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nezúčastnila, nicméně i tak jí hrozilo zatčení. Do jejího minského bytu se 9. září pokoušeli vniknout neznámí maskovaní muži. K literátce tehdy přijeli diplomaté z nejméně sedmi zemí Evropské unie, mezi nimi i velvyslanci Česka a Slovenska, aby ji ochránili. Přítomnost českého velvyslance Tomáše Pernického v bytě Alexijevičové potvrdil na Twitteru šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD).