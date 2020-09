Diplomová práce studenta bez faktů, zkritizoval projev šéfky Komise Havlíček. Česko podle něj nedokáže klimatický cíl splnit

Evropská unie by měla do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 procent oproti roku 1990. Ve svém poselství o stavu Unie to řekla předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová, která představila priority unijní exekutivy na nejbližší období. Vicepremiér české vlády Karel Havlíček (za ANO) to považuje za nerealizovatelný cíl a projev šéfky Komise označil za „pěknou diplomovou práci, leč student pracoval bez faktů a dat“.