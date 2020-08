Situace ve Španělsku se zhoršuje. Hrozí návrat přísné karantény

Nových případů nákazy koronavirem přibývá zejména ve dvou zmíněných oblastech, přesto je Španělsko zemí s nejrychlejším nárůstem počtu nemocných v přepočtu na obyvatele. Lidé se obávají, že situace bude ještě horší než na jaře, kdy zemi zasáhla první vlna epidemie.

V uplynulém týdnu zaznamenalo Španělsko více než 43 tisíc nových případů nákazy, což znamená 92 nakažených na sto tisíc obyvatel. To je asi pětinásobek českých případů, a dokonce desetinásobek počtu nově nemocných v Itálii. Úřady reagují intenzivním plošným testováním v nejpostiženějších oblastech.

„Myslím, že jsme to měli všichni. Dokud nám nedají výsledky, nebudeme mít jistotu,“ řekla pracovnice ve zdravotnictví Misla Godoyová, která žije na předměstí Madridu.

Masivní testování ve školách

Provedených testů na koronavirus by mělo nyní přibývat i v Katalánsku. Tam plánují velké testování i přímo na školách, mělo by jít až o půl milionu testů za první pololetí. Katalánsko jen o víkendu zaznamenalo největší nárůst nakažených za poslední bezmála měsíc.

Katalánská vláda už oznámila zpřísnění protipandemických opatření. „Zakáže sdružování více než deseti lidí bez ohledu na to, jestli to bude na veřejnosti nebo v soukromí. Sníží kapacitu barů na padesát procent. Nově budou muset splnit 14 dní karantény blízké kontakty nemocných bez ohledu na to, že budou mít negativní test,“ řekla redaktorka ČT Tereza Kručinská.