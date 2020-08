Lukašenko je slabý, Moskva toho využije. Cichanouská může dostat Nobelovu cenu, míní expert

Kroky Ruska je složité předvídat, Bělorusko ale není Ukrajina

Hosté Událostí, komentářů se shodli na tom, že je obtížné předvídat reakci Ruska na aktuální dění v Minsku a dalších běloruských městech. Vojenskou intervenci ale nepovažují za pravděpodobnou variantu: „Je to určitě jedna z možností, kterou je dobré brát do úvahy. Nicméně z možností, které se Rusku nabízejí, to, myslím, není preferovaná varianta, protože s sebou nese náklady, minimálně v podobě dalších sankcí, které by Vladimir Putin viděl nerad,“ odhaduje Šír.

O řadě scénářů hovoří i Řepa, hodně podle něj záleží na tom, jak obstojí samotný Lukašenko a jestli například vyjde demonstrantům nějakým způsobem vstříc. „Pro Moskvu je důležité, aby v jejím politickém orbitu Bělorusko zůstalo. Bělorusko je koneckonců výrazně závislé na Rusku, dokonce i tranzitem ropy, za který ono samo neplatí, ale naopak inkasuje od třetích zemí. To je geopolitický faktor, který hraje roli,“ popisuje historik z Univerzity obrany.

Zdůrazňuje také rozdílnost protestů v Bělorusku a na Ukrajině před šesti lety. „Role Běloruska je úplně jiná než v případě Ukrajiny, kde byl příběh daleko složitější a vlivů tam bylo víc,“ podotýká. Oba hosté se shodují, že Moskva se vlivu v Bělorusku nevzdá a využije pozice Lukašenka, která je nejslabší za celou jeho vládu.