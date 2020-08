Stávky v továrnách zboří Lukašenkův režim, říká Bělorus Jandjuk

„Ve chvíli, když došlo k hrozbě stávek v klíčových průmyslových podnicích, se režim Lukašenka začal sypat jako domeček z karet. Oni mají strach, protože to nejsou nějaké dětičky, jak říká Lukašenko, co běhají po náměstích a nemají práci nebo nemají co dělat. Tohle jsou zástupy dělnické třídy,“ zdůrazňuje Jandjuk novou dynamiku protestu.