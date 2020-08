Hasiči z Česka dorazili do Bejrútu. Prohledávání sutin po výbuchu pokračuje

Speciální hasičský tým už dorazil do Libanonské metropole. Česká vláda jej tam vyslala na pomoc při záchranných pracích po ničivé explozi. Ta Bejrútem otřásla v úterý večer a podle nejnovější bilance si vyžádala přes 130 mrtvých a pět tisíc zraněných. Češi by se do záchranných prací měli zapojit co nejdříve.