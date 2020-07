Britská novinářka proti Hitlerovi a nacistické propagandě. Příběh Churchillovy spojky v Praze

Jediná britská zpravodajka v Praze

V televizním dokumentu BBC Zahraniční zpravodajka z roku 1983, ze kterého ČT získala ukázky její výpovědi, popsala, jaké otázky Churchillovi v létě 1937 kladla: „Ptala jsem se, zda nemá něco užitečného co říct Čechům. Co by Češi měli dělat? Řekl, že situace je velmi vážná. Kdo ví, jestli tu během roka ještě Československo pořád bude. A když jsem se zeptala, co s tím mohou Češi dělat, tak Churchill odpověděl: Jsou dobře a silně vyzbrojení, jejich bezpečnost nesmí být podlomená a musí spolupracovat s Ligou národů.“

Po odvysílání dokumentu na stanici BBC 2 vyšla 7. července 1983 recenze v deníku Times, ve které si renomovaný britský list sypal popel na hlavu: „Timesy z toho nevyšly dobře. Nejenže Shiele Grant Duffové odmítly dát šanci reportovat z Paříže, ale namísto toho ji nabídly, že může přispívat se svými postřehy o módě. To neudělala. Navíc tu byla ona záležitost ohledně notoricky známého editorialu ze 7. září 1938, ve kterém Timesy podpořily nacistický požadavek, aby Sudety byly předané Německu,“ konstatoval list v 80. letech.

„Co je fascinující na příběhu Grant Duffové je to, že udělala i to málo, co mohla, aby zajistila otevřený kanál komunikace mezi Winstonem Churchillem a Prahou, takže aspoň jeden důležitý politik mohl být srozuměn s hrozícím osudem Československa,“ dodaly Timesy v recenzi z roku 1983.

Jako důvod, proč ve 30. letech nemohla pracovat mezi novináři listu Times, jí bylo řečeno, že pro ženu 'je zcela nemožné pracovat na obsahu novin, protože by to znamenalo trávit noční služby po boku mužů.'