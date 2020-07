Nizozemsko zažaluje Rusko kvůli sestřelu MH17

Nizozemsko chce žalobou u evropského soudu dosáhnout „pravdy, spravedlnosti a zodpovědnosti“ pro všech 298 obětí letecké katastrofy. Z nich bylo 283 cestujících a patnáct členů posádky. Na palubě cestovali občané deseti zemí, mimo jiné také Malajsijců a Australanů.

Pozůstalí obětí neštěstí už sami podali k lidskoprávnímu soudu několik žalob na Rusko.

Moskvě se aktuální nizozemský krok nezamlouvá. „Je to krajně podivná iniciativa: zaprvé neskončilo vyšetřování, zadruhé nepadlo soudní rozhodnutí ani na národní úrovni a zatřetí je otázkou, co s tím má Evropský soud pro lidská práva do činění,“ zareagoval podle agentury Interfax předseda zahraničního výboru horní komory ruského parlamentu Konstantin Kosačov.