Unie se pustila do Si Ťin-pchinga. Kritizovala přístup k Hongkongu i nerovné obchodní podmínky

Čína by již od podzimu mohla začít uplatňovat zákon, na jehož základě by orgány Pekingu začaly dohlížet na bezpečnost v Hongkongu. USA a další západní země považují zákon za omezení autonomie oblasti, k jejímuž zachování se Čína zavázala ve smlouvě s Británií při předání města z její koloniální správy.

Unie se snaží přímět Čínu ke spolupráci například v klimatické politice, zejména s ohledem na to, že americký prezident Donald Trump vycouval z dříve dohodnutých závazků své země včetně pařížské dohody. Podle unijních činitelů se Čína sice veřejně přihlásila k roli tahouna v reakci na klimatické změny, nezačala však plnit žádné měřitelné závazky.

Von der Leyenová nyní řekla, že by EU ráda co nejdříve slyšela čínský příslib takzvané uhlíkové neutrality. Unie jí chce dosáhnout do poloviny století a Čína by podle šéfky EK mohla svůj cíl stanovit na dobu „jen o málo“ pozdější.