Posprejovaný de Gaulle a řada dalších soch. Rasové protesty se rozšířily i do Francie

Francie v posledních dnech zažívá protesty proti symbolům spjatým s koloniální érou. Podle zpravodaje České televize v Paříži Jana Šmída se zatím tamní úřady sochy odstraňovat nechystají.

„Uvidíme, jaký bude další vývoj. Nejvíce nahnuté to měl o víkendu Louis Faidherbe v Lille, kde se protestovalo proti jeho nezpochybnitelné koloniální minulosti – především proti tomu, co on či jeho spolupracovníci dělali v Senegalu,“ uvedl Šmíd. „V tuto chvíli to vypadá, že socha vydržela, i když byla posprejovaná,“ dodal.

Ve Francii však byly v posledních dnech posprejovány i sochy dalších bývalých představitelů země, a to včetně někdejšího prezidenta a představitele protinacistického odboje Charlese de Gaulla. „Jeho obličej zažlutili a na jeho památník napsali, že byl rasista,“ vylíčil Šmíd.