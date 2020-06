New Yorku se podařilo zkrotit koronavirus, tvrdí guvernér. Brazilské Sao Paulo reorganizuje hřbitovy

„Všechny zprávy jsou velmi, velmi dobré,“ pokračoval v pozitivních sděleních Cuomo při svém pravidelném brífinku. Uvedl například, že počet hospitalizovaných pacientů s koronavirem v jeho státě klesl na 1734, tedy na nejnižší úroveň od 20. března. „Dokázali jsme to, zkrotili jsme tu bestii,“ citovala jej CNN.

„Je to nejnižší denní počet obětí, jaký jsme viděli od chvíle, kdy tohle začalo,“ řekl k současnému stavu ve státě New York jeho guvernér.

New York byl na jaře dlouho epicentrem šíření viru SARS-CoV-2 ve Spojených státech a místní úřady už evidují 387 tisíc potvrzených případů nákazy, přičemž covidu-19 připisují přes 30 tisíc úmrtí. Růst počtu nakažených ovšem už řadu týdnů zpomaluje a podle Cuoma se teď v New Yorku koronavirus šíří pomaleji než v kterémkoli jiném americkém státě.

Guvernér nicméně vyzval obyvatele, aby nadále dodržovali zásady boje proti nákaze a mimo jiné dál nosili roušky. Místní úřady zase podle Cuoma musí pokračovat ve vymáhání hygienických pravidel, sledovat údaje o epidemické situaci a mapovat pohyb nakažených osob.

Některé části New Yorku příští týden vstoupí do třetí fáze rušení karanténních opatření poté, co na začátku tohoto týdne proces uvolňování zahájilo i osmimilionové město stejného jména.